Neben Telekom, Vodafone und Telefónica will United Internet ein eigenes 5G-Funknetz aufbauen. Risiken und Kosten sind enorm - aber Gründer Ralph Dommermuth bleibt nichts anderes übrig.

Wenn am Dienstag in Mainz ein neues Zeitalter für den deutschen Mobilfunk anbricht, wird Ralph Dommermuth nicht vor Ort, aber dabei sein. Der Chef und Gründer von United Internet scheut öffentliche Auftritte und verzichtet deshalb auf die gut einstündige Fahrt vom heimischen Montabaur zur Außenstelle der Bundesnetzagentur in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Dort soll Behördenchef Jochen Homann pünktlich um zehn Uhr die Versteigerung der neuen 5G-Frequenzen beginnen lassen. Um die bewerben sich die drei in Deutschland seit Jahrzehnten etablierten Mobilfunkanbieter - und Dommermuth.

Mit 5G sollen sich Daten in nie da gewesener Qualität und Geschwindigkeit übertragen lassen. Neue Technologien und Anwendungen wie das autonome Fahren und die Vernetzung aller Geräte in der Produktion sind nur mit dem neuen Standard denkbar. Das Verwaltungsgericht in Köln könnte den Starttermin noch verschieben, mehrere Unternehmen haben das beantragt. Dauerhaft aufhalten wird es 5G nicht.

Mit dem neuen Standard soll auch ein neues Kapitel in der Geschichte von Deutschlands erfolgreichstem Internetunternehmen beginnen. Dafür lässt sich Dommermuth auf ein gewaltiges Wagnis ein. Den Aufbau eines neuen Mobilfunknetzes trauen sich angesichts der Kosten und der Marktmacht von Deutscher Telekom, Vodafone und Telefónica nicht mal Konzerne wie die US-Gesellschaft AT&T zu.

Bedrohtes Lebenswerk

Dommermuth schon. Für ihn wäre das eigene Netz der nächste Schritt auf einem Weg, der vor 31 Jahren mit dem Verkauf von Werbekonzepten für Softwarefirmen begann. Mit einem 5G-Erfolg würde er endgültig in die erste Liga der Telekomanbieter aufsteigen und den Ruf als "Trittbrettfahrer" und "Schmarotzer" ablegen. Als solcher gilt er in Teilen der Branche immer noch, weil die Discountangebote der United-Internet-Marke 1&1 Drillisch auf der Infrastruktur der Konkurrenten aufbauen.

In der bisherigen Form dürfte damit allerdings in gut zehn Jahren Schluss sein. Dann endet der Vertrag mit der spanischen Telefónica, die 30 Prozent ihrer Netzkapazität in Deutschland günstig an United Internet vermietet hat. Nur unter dieser Auflage erlaubte die EU-Kommission vor fünf Jahren den Kauf von E-Plus, eine Verlängerung der Vereinbarung zu ähnlichen Konditionen ist ausgeschlossen. Das stellt Dommermuths Geschäftsmodell langfristig erheblich ...

