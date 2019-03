Der Kohleausstieg ist für Ostdeutschland ökonomisch riskant. Ausgleichszahlungen des Bundes sollten vor allem in die Hochschulen fließen.

Der beschleunigte Ausstieg aus der Braunkohle bis zum Jahr 2038 ist mit dem Bericht der Kohlekommission zu einer wichtigen Wegmarke geworden. Es ist eine ideologische Entscheidung, die in der Sache - auch ökologisch - wenig Sinn macht. Der Ausstieg wird nämlich im europäischen Handel mit CO2-Emissionslizenzen für einen Preisrückgang sorgen und damit den viel größeren polnischen Kohlebergbau indirekt subventionieren. Besser wären daher der verstärkte Aufkauf von Emissionslizenzen mit anschließender Stilllegung und die Verlagerung der Energiepolitik auf die europäische Ebene. Politisch birgt der beschleunigte Ausstieg obendrein ein beachtliches Risiko: die zunehmende Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland.

Die betroffenen Regionen in Deutschland tun gleichwohl gut daran, sich nun auf eine Zukunft ohne Braunkohle vorzubereiten. Dafür steht eine großzügige Unterstützung des Bundes in Aussicht: insgesamt rund 40 Milliarden Euro. Fast die Hälfte des Geldes soll in das ostdeutsche Braunkohlerevier in Südbrandenburg und Nordsachsen fließen, der Rest in die mitteldeutsche Region in der Nähe des Großraums Leipzig/Halle sowie ins Rheinland.

Was tun mit diesem vielen Geld? Alle reden von sozialer Abfederung des Strukturwandels. Dies mag in der Tat in den westdeutschen Gebieten genügen, wo inzwischen ein starkes innovativ-industrielles Umfeld besteht und es ohnehin nur um gut ein Prozent der gesamten Beschäftigung in der Region geht. Ganz anders die Lage im Osten und vor allem im südlichen Brandenburg, wo ...

