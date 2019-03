Die Lage in Venezuela ist angespannt. Nun wollen sich Diplomaten aus Russland und USA in Rom zusammensetzen, um den innenpolitischen Konflikt zu lösen.

Russische und US-Diplomaten wollen nach Angaben des Außenministeriums in Moskau an diesem Dienstag (19. März) in Rom zu Gesprächen über die Lage in dem Krisenland Venezuela zusammenkommen. Russland werde dabei weiter darauf bestehen, dass ein militärisches Eingreifen der USA in dem südamerikanischen Karibik-Staat unzulässig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...