Im Streit um ein neues Urheberrecht mobilisiert YouTube massenhaft Jugendliche, die Druck auf die Politik machen. Eine bessere und günstigere Werbung kann es für das Unternehmen kaum geben.

Felix ist sauer. So sauer, dass er bald zum ersten Mal in seinem Leben demonstrieren wird. Dabei geht es nicht um Klimaschutz oder den Weltfrieden. Der 16-jährige Kölner fürchtet um all die Filme und Clips, die er täglich nach den Hausaufgaben anschaut, um Nachhilfeformate ebenso wie Comedy-Häppchen: "Die wollen uns das Internet wegnehmen", sagt Felix.

"Die" sind Politiker in Brüssel - und von deren Plänen hat Gymnasiast Felix über die Videoplattform YouTube erfahren. Mit selbst entwickelten Formaten haben junge Kreative mit Namen wie LeFloid, Luca und Rayfox dort in den vergangenen Jahren Millionen von Fans gewonnen. Nun warnen sie ihre Anhänger nicht nur vor dem Ende ihrer YouTube-Kanäle, sondern gleich der Meinungsfreiheit. Schuld daran soll eine geplante Änderung des europäischen Urheberrechts sein. Die Botschaft kommt an: Am 23. März, kurz vor der Abstimmung im EU-Parlament, werden Felix und Tausende andere Jugendliche auf die Straße gehen.

Für YouTube ist das ein gewaltiger Erfolg. Der Streit um eine dröge Gesetzesnorm wird auf der Plattform als emotionales Generationendrama zwischen digital planlosen Politikern und idealistischer Netzgemeinde inszeniert. Dabei geht es der Google-Tochter weniger um die Bewahrung jugendlicher Lebenswelten als um das Geschäft mit Werbekunden. Das dürfte von der aktuellen Protestwelle sogar profitieren. Denn sie zeigt eindrucksvoll, welch gewaltigen Einfluss die Plattform vor allem auf die besonders begehrte Zielgruppe der Jugendlichen hat.

Mit 1,9 Milliarden monatlichen Nutzern und einem geschätzten Jahresumsatz von zwölf Milliarden Dollar ist YouTube das mit Abstand mächtigste Videoportal der Welt - und damit "als Werbemedium unverzichtbar", sagt Anja Stockhausen, Bewegtbildexpertin bei der Mediaagentur Publicis. In Deutschland nutzen 90 Prozent der 12- bis 19-Jährigen die Plattform mehrmals pro Woche und 64 Prozent täglich, ermittelte der Forschungsverbund Südwest im vergangenen Jahr. Bei den über 18-Jährigen erreicht YouTube nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung täglich eine Sehdauer von 33 Minuten, die Mediatheken klassischer Sender bringen es gerade mal auf zwei. Und 71 Prozent der erwachsenen Deutschen finden die Google-Tochter laut einer Umfrage zudem "sympathisch".

