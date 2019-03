Der Flugzeugabsturz und der Flugstopp lasten auf der Aktie des Flugzeugherstellers. Wer jetzt bei niedrigem Kurs zugreifen will, braucht Mut.

Gleich zwei tödliche Unfälle in fünf Monaten. Dazu kommt, dass offenbar technische Besonderheiten eine Rolle bei den Abstürzen gespielt haben: Der US-Flugzeugbauer Boeing steckt in der Krise. Die Aktie hat reagiert, die Investoren sind verunsichert, die Analysten uneinig, ob der Kurs schon wieder zum Einstieg lockt. Wer jetzt zugreift, braucht viel Mut.

Bei dem Lion-Air-Flug in Indonesien wie auch jetzt in Äthiopien war es die noch recht neue 737 Max, die auf einmal in den Sinkflug ging und insgesamt 346 Menschen in den Tod riss. Mittlerweile sind die Flugzeuge weltweit am Boden - bis klar ist, wie und ob ihre Sicherheit gewährleistet werden kann.

Für Boeing ist das eine Katastrophe - für die Investoren ebenfalls. Nachdem die Aktie in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist und ihren Wert verdreifacht hat, kennt der Kurs seit dem Absturz in Afrika vor allem eine Richtung: nach unten. Innerhalb von fünf Tagen hat die Aktie etwa zwölf Prozent verloren. Das entspricht mehr als 23 Milliarden Dollar an der Börse.

Die Meinungen darüber, wie es mit Boeing und der Aktie weitergeht, liegen weit auseinander. Analyst Ronald Epstein von Bank of America bleibt mit Blick auf die Aktie optimistisch: Wenn Boeing erst einmal den Fehler der 737 Max identifiziert habe, werde es nur drei bis sechs Monate dauern, ihn zu beheben, schreibt Epstein an seine Kunden.

Er rät weiter zum Kauf und lässt sein Kursziel bei 480 Dollar - weit über dem bisherigen Rekord von knapp 390 Dollar Anfang März.

Immer noch zu teuer

"Wir würden damit rechnen, dass Boeing die 737 weiterhin wie geplant mit einer Stückzahl von 52 pro Monat produziert", schreibt Epstein. Die Kosten für das Anmieten alternativer Flugzeuge als Ersatz für das eigene 737-Max-Model beziffert die Bank of America mit einer halben Milliarde Dollar im ersten ...

