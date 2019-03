Die Weltwirtschaft verzeichnete in den ersten 9 Monaten 2018 ein moderates Wachstum. Die inländische Stahlnachfrage war stabil, insbesondere bei Lieferungen für den Automobil- und Industriemaschinenbereich. Die Preise lagen vor dem Hintergrund einer soliden Nachfrage auf einem hohen Niveau, während die Preise in den ausländischen Märkten im 3. Quartal aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten Chinas fielen. So stieg der Spartenumsatz um 8,5% auf rund 4 Bio Yen. ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...