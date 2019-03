AM hat im 4. Quartal eine sinkende Nachfrage verzeichnet. So lieferte der Konzern weniger Stahl aus als im Vorjahr. In Europa litt AM unter einer niedrigeren Nachfrage im Automobilsektor sowie schwacher Exportmärkte. Durch die Übernahme des maroden italienischen Stahlherstellers Ilva konnte AM trotz konjunkturellem Gegenwind den Rückgang jedoch begrenzen. Die Produktion von Rohstahl erreichte 92,5 Mio Tonnen und lag damit 1,6% unter dem Vorjahreswert. Dies lag hauptsächlich an einer ungeplanten ... (Volker Gelfarth)

