Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDI: Wirecard am 17.3. -8,77%, Volumen 137% normaler Tage , TL0: Tesla am 17.3. -5,01%, Volumen 174% normaler Tage , NDX1: Nordex am 17.3. -3,84%, Volumen 158% normaler Tage , AMS: AMS am 17.3. 3,38%, Volumen 107% normaler Tage , IFX: Infineon am 17.3. 3,97%, Volumen 185% normaler Tage , 0YYA: YY Inc. am 17.3. 4,67%, Volumen 115% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. YY Inc. 0YYA 82.720 4.67% Infineon IFX 19.795 3.97% AMS AMS 25.680 3.38% Nordex NDX1 12.260 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...