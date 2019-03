In den vergangenen Jahren haben alle Agrarkonzerne fusioniert, nur BASF ging leer aus. Nun profitieren die Ludwigshafener von der Monsanto-Übernahme durch Bayer.

Die Felder ziehen sich scheinbar endlos durch den Mittleren Westen der USA. Mit einer Fläche von umgerechnet mehr als 800 Fußballfeldern zählt der Bauernhof von Brad Frerk noch zu den bescheideneren Anwesen. Hier, in Gilmore City im US-Bundesstaat Iowa, baut der 37-Jährige vor allem Mais und Soja an. Unkraut kann er da nicht gebrauchen.

Um die unerwünschte Flora möglichst verlässlich zu vernichten, hat Frerk bis vor Kurzem auf das seit Jahrzehnten erprobte Mittel Roundup gesetzt. Das Produkt von Monsanto wirkte lange ebenso zuverlässig wie rabiat: Der Wirkstoff Glyphosat vernichtete einfach alle Pflanzen, die nicht aus Saatgut stammten, das der Konzern gentechnisch verändert hatte.

Doch dann machte Frerk eine zunehmend verstörende Erfahrung. Obwohl er seine Felder wie gewohnt intensiv mit Roundup besprühte, gedieh neben den Nutzpflanzen allerlei anderes Grün: Es hatte Resistenzen gegen Roundup entwickelt. Zudem lasse die Wirkung nach, wenn es über mehrere Wochen heiß und sonnig sei, sagt Frerk. Er hat sich deshalb nach einer Alternative umgesehen - und sie mit einem Mittel namens Liberty Link gefunden. Das funktioniert nach dem gleichen Brutalprinzip wie Roundup und hat den Farmer bei Testbesprühungen voll überzeugt. Liberty vernichtet das Unkraut effektiver als Roundup, auch der Ertrag auf den Feldern sei höher, sagt Frerk. Obwohl das Mittel teurer ist als Roundup, will er es deshalb künftig flächendeckend einsetzen - so wie viele andere Farmer in der Region.

Den deutschen Hersteller BASF wird das freuen. Dabei ist Liberty Link dem weltgrößten Chemiekonzern im vergangenen Sommer eher zufällig zugefallen. Bis dahin gehörte das Mittel dem deutschen Konkurrenten Bayer und der hätte es auch gerne behalten, wenn die Kartellbehörden nicht gewesen wären. Die erlaubten die Übernahme des US-Konzerns Monsanto nur unter der Auflage, dass Bayer Teile des Agrargeschäfts verkauft. BASF nutzte die Gelegenheit. Und hofft nun darauf, zum eigentlichen Profiteur des beispiellosen Übernahmepokers zu werden, der die Branche umkrempelte.Die Neuerwerbungen haben dem Konzern aus Ludwigshafen nicht nur ein Antiunkrautmittel beschert, sondern ihn auch zu einem führenden Hersteller von Saatgut für Raps, Gemüse, Baumwolle und Soja gemacht. "BASF verfügt nun über ein sehr wettbewerbsfähiges und wachstumsstarkes Portfolio", sagt ein Top-Manager der Branche. Und das soll ebenso kräftig wie kontrolliert wachsen. Tatsächlich scheinen die Risiken überschaubar. Da Glyphosat angeblich Krebs auslösen soll, ist Wettbewerber Bayer in den USA mit mittlerweile 11.000 Klagen konfrontiert. Wegen Liberty Link gibt es keine vergleichbaren Verfahren.

Die Aussicht auf gleichzeitig wachsendes und ruhiges Geschäft ist in Ludwigshafen derzeit ausgesprochen erwünscht. Denn für BASF lief es zuletzt ziemlich mau. Der Umsatz stieg 2018 nur um mickrige zwei Prozent auf etwas mehr als 60 Milliarden Euro, der Gewinn brach ein. Verantwortlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...