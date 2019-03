Frauen verdienen immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Verhandlungsexpertin Anja Henningsmeyer erklärt, wie Sie es besser machen können und wieso Sie eine Gehaltserhöhung nicht begründen sollten.

Frau Henningsmeyer, sind Sie in Ihrem beruflichen Leben immer gerecht bezahlt worden?Ob es gerecht war, weiß ich nicht. Aber ich wurde immer so bezahlt, dass ich damit zufrieden war.

Ein Glücksfall. Denn bis heute verdienen viele Frauen immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Woran liegt das?Erstens gibt es erwiesenermaßen den Gender Pay Gap. Hinzu kommt: Frauen haben oft weniger lukrative Berufe. Sie studieren zum Beispiel häufiger Sozial- oder Geisteswissenschaften und landen dann später in Branchen mit niedrigeren Entlohnungen. Aber das ist nur eine Erklärung. Viele Frauen haben ein Entweder-Oder-Denken. Sie denken, wenn die Arbeitsatmosphäre bei ihrem Arbeitgeber toll ist, dann ist das wichtiger als ein gutes Gehalt. Dass man auch beides fordern kann, kommt vielen gar nicht in den Sinn.

Sie kommen also gar nicht erst auf die Idee, ihr Gehalt nachzuverhandeln?Genau. Frauen initiieren deutlich seltener Verhandlungen, wie zum Beispiel Gehaltsgespräche, als Männer. Manche sehen ihre Situation überhaupt nicht als verhandelbar an. Andere denken, sie würden es sich mit höheren Forderungen bei ihrem Chef verderben. Außerdem verhandeln sie häufig weniger beharrlich. Sie akzeptieren ein "Nein" viel zu schnell. Natürlich sind das nur Tendenzen. Es gibt auch zurückhaltende Männer, die nicht gerne über Geld sprechen.

Warum haben Sie dann mit Ihrem aktuellen Buch "Denn Sie wissen, was Sie tun" einen Verhandlungsratgeber speziell für Frauen geschrieben? Ich gebe seit Jahren Seminare, speziell auch für Frauen, und diese werden sehr gut angenommen. Das zeigt, Frauen brauchen bei diesem Thema mehr mentale Unterstützung und Methodenkompetenz, weil ihr intuitives Auftreten gerade auch in männlich dominierten Kontexten oftmals nicht zum Erfolg führt.

Warum ist das Ihrer Meinung nach so? Frauen handeln oft stärker sach- und beziehungsorientiert. Es geht ihnen mehr darum, andere einzubinden, sie achten mehr darauf, andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Das beginnt schon in der Kindheit. Die renommierte Linguistikprofessorin Deborah Tannen etwa untersuchte das Verhalten von Jungen und Mädchen und stellte fest: Jungs bilden Banden, in denen sie Hierarchien klar festgelegen. Bevor nicht klar ist, wer heute Häuptling ist und wer am Marterpfahl landet, kann es nicht losgehen. Mädchen gehen anders miteinander um. Jede kommt zu Wort, wird einbezogen. Das geht natürlich mit einem bestimmten Spracherwerb einher und diese Sprache setzt sich im Berufsleben fort.

Inwiefern?Männer werden eher gehört, weil sie häufig fordernder und forscher vorgehen. Wenn ein Mann in einer Besprechung laut sagt, womit seine Kollegin nur Minuten zuvor nicht durchgedrungen ist, denkt sie: Hauptsache, die Idee ist aufgegriffen worden. Und belässt es dabei. Sachorientiert eben. Männer und auch Frauen in höheren Positionen handeln eher statusorientiert.Was sollten Frauen sich in einer solchen Situation von ihren männlichen Kollegen abschauen?Stellen Sie Ihre Stärken deutlicher zur Schau. In der eben geschilderten Situation könnte die Frau etwa sagen: "Schön, dass Sie meine Idee nochmal aufgegriffen haben, Herr Kollege. Ich möchte dazu noch folgenden Punkt ergänzen..."

Und in Bezug auf Verhandlungen?Frauen nehmen das, was im Verhandlungsprozess passiert, viel schneller persönlich als Männer - eben weil sie eher beziehungsorientiert denken und handeln. Dabei sind forsch-aggressive Worte des Gegenübers oft schlicht Teil einer Strategie. Das müssen wir bei ...

