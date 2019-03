Teilweise weiter deutlich zulegen konnten Europas Börsen zum Wochenausklang. Alle wichtigen Indices konnten dadurch auch auf Wochensicht in positivem Territorium schliessen. Erleichterung herrschte vor allem darüber, dass das britische Parlament einen ungeregelten Austritt aus der EU abgelehnt hatte, nun wartet man auf die weitere Entwicklung zu diesem Thema. Ansonsten standen Nachrichten einzelner Unternehmen im Blickpunkt. In Zürich hatte die Großbank UBS auf Grund unerwartet hoher Strafen in Frankreich einen etwas geringeren Gewinn als erwartet, der Titel schloss daraufhin um 1,1% tiefer. Roche meldete die Zulassung eines Medikamentes zur Bekämpfung einer seltenen Autoimmunkrankheit, trotzdem musste der Titel angesichts der deutlichen Zugewinne der letzten ...

