-BARCLAYS HEBT LUFTHANSA ZIEL AUF 18,70 (17,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'-CITIGROUP HEBT NORDEX AUF 'NEUTRAL' ('SELL')-CITIGROUP HEBT NORDEX AUF 'NEUTRAL' ('SELL') - ZIEL 13,50 (7,50) EUR-GOLDMAN SACHS SETZT BEWERTUNG VON COMMERZBANK UND DEUTSCHE AUS - 'NOT RATED'-MAINFIRST SENKT ZALANDO AUF 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - ZIEL 31 (26) EUR-DZ BANK SENKT SIEMENS FAIREN WERT AUF 122 (123) EUR - 'KAUFEN' -BERENBERG HEBT ENI ZIEL AUF 18,30 (17,70) EUR - 'BUY'-CREDIT SUISSE HEBT ENI ZIEL AUF 20,50 (19,50) EUR - 'OUTPERFORM'-HSBC HEBT MICHELIN ZIEL AUF 130 (115) EUR - 'BUY'-JP MORGAN HEBT NOVO NORDISK ZIEL AUF 365 (355) DKK - 'OVERWEIGHT' ...Den vollständigen Artikel lesen ...