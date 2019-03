Der Automobilzulieferer Grammer AG (ISIN: DE0005895403) will für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro ausschütten. Im letzten Jahr wurden 1,25 Euro ausbezahlt. Damit wird die Ausschüttung um 40 Prozent gesenkt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 33,78 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,22 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 12. Juli 2019 in Amberg statt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...