Erneute Brexit-Abstimmung und Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ++ Erster "Dot-Plot" für 2019 wird am Mittwoch veröffentlicht ++ EMIs bieten am Freitag aktualisierte Einschätzung der Volkswirtschaften der USA und der EU ++ Nach den Brexit-Abstimmungen der letzten Woche sieht die Verlängerung des Artikels 50 bereits wie eine abgeschlossene Sache aus. Der Umfang der Fortschritte bei den Verhandlungen in der kommenden Woche wird jedoch entscheidend dafür sein, ob es nur zu einer kurzen Verzögerung von drei Monaten oder weit darüber hinaus kommt. Abgesehen davon wird der USD die Chance haben wieder an Boden zu gewinnen, da das FOMC seine Quartalssitzung abhalten wird. Nicht zuletzt werden die vorläufigen EMIs für März einen Einblick über die Stimmung in der EU und den USA bieten. Heutige Datenveröffentlichungen: ...

