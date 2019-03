Die Analysten der Wiener Privatbank sehen den fairen Wert der Lenzing-Aktie bei 91,8 Euro. Nachdem das Lyocell-Ausbauprojekt in den USA (90kt geplant für 2019e) aufgrund erhöhter Risiken auf Eis gelegt wurde, werde sich Lenzing nun auf den Bau der Lyocellfaserproduktion in Thailand konzentrieren (vorbehaltlich der endgültigen Investitionsentscheidung im H2/19). Die Produktion in den USA sei teilweise durch den Kapazitätsausbau in Höhe von 25kt in Heiligenkreuz (Österreich) kompensiert worden. Darüber hinaus sollte das potenzielle Projekt zur Zellstoffproduktion in Brasilien die Eigenversorgung mit Zellstoff, dem wichtigsten Rohstoff für die Faserproduktion, erweitern, erläutern die Analysten. Sie begrüßen die Fokussierung des Unternehmens auf die vertikale Integration und ...

