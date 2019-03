Der Automobilkonzern BMW lädt zur Hauptversammlung. Alle wichtigen Informationen für Aktionäre zu Dividende und Co. finden Sie hier.

Wann ist die BMW-Hauptversammlung 2019?

Die BMW-Hauptversammlung findet am Donnerstag, den 16. Mai 2019 um 10.00 Uhr in der Olympiahalle in München statt. Die Kongresshalle befindet sich am Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München.

Wer ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung 2019 berechtigt?

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich im Vorfeld anmelden und den Anteilsbesitz nachweisen. Sie können sich auch auf der HV vertreten lassen.

Wie hoch fällt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...