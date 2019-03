Die FinTech Group AG, an der die Österreichische Post bekanntlich beteiligt ist, übernimmt der Namen flatex. Das Management habe gemeinsam mit dem Aufsichtsrat beschlossen, die FinTech Group Bank AG in flatex Bank AG umzubenennen sowie die Umfirmierung der Konzernmutter FinTech Group AG in flatex AG der kommenden ordentlichen Hauptversammlung im Sommer 2019 vorzuschlagen, teilt die Gesellschaft mit. Unabhängig von der Namensänderung wird das B2B-Geschäft uneingeschränkt fortgeführt. Der Fokus auf das margenstarke B2C-Geschäft soll jedoch zukünftig insbesondere die europäische Expansionsstrategie "flatex goes Europe" treiben. Die deutlich höhere Markenbekanntheit von flatex gegenüber FinTech soll sowohl das Marketing zur ...

