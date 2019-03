Für das Internet der Dinge sind IoT-Gateways ein unverzichtbarer Baustein. Sie schützen idealerweise Anlagen vor Cyberattacken und vernetzen Maschinen, Geräte sowie Anwender und senden die gesammelten Daten an übergeordnete IoT-Plattformen. Hier lassen sich diese Informationen aus einer Vielzahl von Geräten auswerten, um die Grundlage für innovative Geschäftsmodelle zu bilden. Mit der zunehmenden Vernetzung steigt auch die Vielfalt der IoT-Gateways am Markt. Daher sollten Anwender beim Kauf eines IoT-Gateways auf folgende Punkte achten:

1. Interoperabilität

Für kein Industrieunternehmen beginnt die Digitalisierung bei "null". Daher gilt es, sehr heterogene Maschinenparks mit den übergeordneten digitalen Systemen zu verbinden. IoT-Gateways stellen dabei die Konnektivität zwischen den Maschinen und der IoT-Plattform her, bei gleichzeitiger Normalisierung der ausgelesenen Daten. Die Gateways können eine Vielzahl von Protokollen (z.B. S7Com oder Modbus) aus den unterschiedlichsten Maschinen auslesen und sie in ein einheitliches Protokoll für die Übertragung an die IoT-Plattform umwandeln. Für die Kommunikation mit Mobil- oder Festnetzen kommt beispielsweise MQTT, optimiert für das Internet der Dinge, oder OPC UA zum Einsatz. Dabei erfordert das ideale Gateway weder eine Änderung der Maschinenkonfiguration, noch Anpassungen der IT-Infrastruktur. Es lässt sich also additiv zu den bestehenden Voraussetzungen in das Unternehmen integrieren.

2. IT-Sicherheit

Ein IoT-Gateway ermöglicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...