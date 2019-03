Olten (ots) -



Die Alternative Bank Schweiz AG hat 2018 ein gutes Ergebnis

erzielt. Sie weist einen Gewinn von 1,7 Millionen Franken aus und

steht dank einer risikogewichteten Eigenkapitalquote von über 20

Prozent sehr solide da. Besonders erfreulich ist das Wachstum der

Kundenbasis auf über 35'000 Menschen, welche die Werte der

sozial-ökologischen Bank teilen.



Die Alternative Bank Schweiz (ABS) soll gemäss ihren Statuten mit

ihrer Geschäftstätigkeit einen positiven Beitrag zur nachhaltigen

Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten.

Gewinnorientierung steht dabei nicht im Vordergrund - die Bank will

jedoch so viel Geld verdienen, dass sich das Unternehmen im Sinn des

Leitbilds gesund weiterentwickeln kann. Diese Rechnung ist 2018 für

die ABS nicht nur in Form des finanziellen Gewinns von 1,7 Millionen

Franken aufgegangen.



POSITIVE ENTWICKLUNG IM KREDITGESCHÄFT



Die Bank mit einer Bilanzsumme von 1,8 Milliarden Franken hat

Kredite in der Höhe von 1,373 Milliarden Franken vergeben. 85 Prozent

davon flossen in Projekte und Unternehmen, die in einem der neun

Förderbereiche der ABS tätig sind. Sie erzielen eine positive Wirkung

für Umwelt und Gesellschaft. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs das

Kreditgeschäft um 3,4 Prozent. Zugenommen haben vor allem

Finanzierungen von Bauvorhaben gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften

im Förderbereich «Zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten».



SOLIDES FUNDAMENT FÜR DIE ZUKUNFT



Ihre Geschäfte tätigt die ABS auf einem soliden Fundament: Sie

wird von 6'764 Aktionärinnen und Aktionäre getragen, 4,6 Prozent mehr

als Ende 2017. Dank deren Engagement konnte die Bank ihre Eigenmittel

von 165,6 auf 181,2 Millionen Franken steigern. Die Bank erreicht

dadurch eine risikogewichtete Eigenkapitalquote von 20,6 Prozent.

«Wir haben eine solide Grundlage, um unsere Strategie umzusetzen und

unser Geschäftsmodell im Sinn des Leitbilds weiterzuentwickeln»,

freut sich Martin Rohner, Vorsitzender der Geschäftsleitung.



ONLINE-KONTOERÖFFNUNG FÜHRT ZU REKORDWACHSTUM



Die Kundengelder haben um 2,5 Prozent auf 1,602 Milliarden Franken

zugenommen. Netto hat die Bank über 2700 neue Kundinnen und Kunden

gewonnen. Die Rekordzunahme verdankt die ABS der Anfang 2018

eingeführten Online-Kontoeröffnung. Der Digitalisierungsschritt ist

eine Chance für die Bank ihre Reichweite weiter zu erhöhen. «Die

Nachfrage nach einer Bank, die sich mit ihrem Geschäftsmodell einer

lebenswerten Welt verpflichtet, ist ungebrochen hoch. Wir haben noch

viel Potenzial», resümiert Martin Rohner.



_____________________________________________________________________



Die ABS: sozial, ökologisch, transparent seit bald 30 Jahren



Die Alternative Bank Schweiz AG, gegründet 1990, wird von über

6'700 Aktionärinnen und Aktionären getragen. Sie weist eine

Bilanzsumme von rund 1,8 Milliarden Franken aus und betreut mehr als

35'000 Kundinnen und Kunden. Als sozial und ökologisch orientierte

Bank verzichtet sie auf Gewinnmaximierung und stellt ihre ethischen

Grundsätze immer in den Vordergrund.



Das Geld der Kundinnen und Kunden investiert sie langfristig in

Projekte und Unternehmen mit sozialer und ökologischer Ausrichtung.

Sie hat sich dafür eine Zielmarke gesetzt: mindestens 80 Prozent der

Finanzierungen müssen eine positive Wirkung auf Gesellschaft und

Umwelt haben. Um aufzuzeigen, was das Geld bewirkt, werden sämtliche

Kredite veröffentlicht.



So konsequent ist die ABS auch im Anlagegeschäft und bei den

Arbeitsbedingungen. Sie setzt sich für die Gleichstellung der

Geschlechter ein und kommt ohne Bonussystem aus. Auf Basis ihrer

ethischen Grundwerte bietet die ABS in der ganzen Schweiz die

üblichen Dienstleistungen einer Anlage-, Spar- und Kreditbank an.



Die ABS ist Gründungsmitglied der Global Alliance for Banking on

Values (GABV) www.gabv.org, einer weltweiten Bewegung von

werteorientierten Banken.



