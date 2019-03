Bundesaußenminister Heiko Maas ruft die EU zur Geschlossenheit in Bezug auf China auf - und warnt vor einem naiven Umgang, besonders beim Thema 5G.

In der Diskussion um eine neue europäische China-Strategie hat Bundesaußenminister Heiko Maas zu Geschlossenheit aufgerufen. Um Interessen und Werte gegenüber China vertreten zu können, sei es ganz wichtig, die Beziehungen als Europäische Union zu organisieren und nicht jeder einzeln, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einem EU-Außenministertreffen in Brüssel.

Mit Blick auf das Bestreben Chinas, sich an wichtigen Infrastrukturprojekten wie dem Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunknetzes in Europa zu beteiligen, warnte Maas zudem vor Blauäugigkeit. Man müsse "natürlich auch ...

