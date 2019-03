Leoni meldete sich mit negativen Neuigkeiten. Um die einzuordnen, vorab der Hinweis: Erst vorigen Monat (7. Februar) hatte Leoni einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 gegeben. Da wurde ein Umsatz von rund 5,2 Mrd. Euro prognostiziert und ein Ebit zwischen 100 bis 130 Mio. Euro erwartet. Der freie Cash Flow sollte demnach auf dem 2018er Niveau bleiben. Damals war die Aussetzung der Dividende vorgeschlagen worden. So weit, so schlecht. Doch es geht noch schlechter, wie Leoni am Sonntag ... (Peter Niedermeyer)

