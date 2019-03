Die Österreichische Post kündigte vor einigen Monaten eine Kooperation mit der Fintech Group an und beteiligte sich auch an der börsenotierte Gesellschaft mit rund 7 Prozent. Die Kooperation wurde dann allerdings wieder abgesagt, die Beteiligung blieb hingegen. Nun wird die Fintech Group umbenannt und zwar in den Namen ihres "wesentlichen Ergebnis- und Wachstumstreibers" wie es heißt, nämlich Flatex. "Fintech ist ein Trend, ist erklärungsbedürftig und es gibt dafür keine Legaldefinition. In den vergangenen fünf Jahren hat der Hype um Fintech dem Unternehmen geholfen. Mittlerweile ebbt dieser Hype ab und der Konzern wird häufig auch mit den negativen Themen in Verbindung gebracht. Die zunehmende Verwechslungsgefahr und Wahrnehmung ...

