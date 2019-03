10 Fragen an ... Julia Resch, Head of Corporate Communications & Marketing, Wiener Börse 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Neugierig, engagiert, zuverlässig2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind?Mein Risikoappetit hält sich in Grenzen.3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?So es jemals dazu kommt, vermutlich für Wasser oder Nahrungsmittel.4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion?Kauf eines ATX-Zertifikates.5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?In einer anderen Kommunikationsfunktion in der heimischen/europäischen Wirtschaft.6) Mit welcher Person würden Sie gerne einen Tag verbringen oder sogar tauschen?Tauschen möchte ich mit niemandem. Ich bin dankbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...