Wenn es nach Politikern und Unternehmern geht, schwärmen Flugtaxis bald massenweise über den Städten aus. Doch bis daraus Alltag wird, gilt es, noch viele Hürden zu meistern.

Ein ganz normaler Morgen im Jahr 2050: "Dein Pod ist hier", sagt die Mutter zu ihrer Tochter, als beide das Haus verlassen. Eine Umarmung zum Abschied, dann läuft das Mädchen auf ein orangefarbenes Vehikel zu, das in der Einfahrt wartet. Das Kind steigt ein, die Tür schließt, und schon hebt das Flugtaxi ab, vorbei an Wolkenkratzern, in einen Himmel voller Drohnen.

Das Fliegen der Zukunft? Ein Kinderspiel.

So lautet zumindest die Botschaft des Videos, das der US-Branchenverband der Luftfahrt gerade auf der Digitalkonferenz South by Southwest (SXSW) im texanischen Austin präsentierte. Wenn es nach der Aerospace Industries Association geht, werden schon in den nächsten Jahren die ersten Luftshuttles Passagiere durch Millionenstädte fliegen und zwischen den Wolkenkratzern von einem der zahlreichen Landeplätze starten.

So weit die Vision. Doch um sie wahr werden zu lassen, gilt es, noch zahlreiche Hürden zu meistern. In Bezug auf die Finanzierbarkeit ebenso wie die technische Machbarkeit - und von der Regulierung der neuen Flugobjekte mal ganz zu schweigen.

Aufbruchstimmung in Austin

Vor einem Jahr gab Dorothee Bär dem "heute-journal" im ZDF ein denkwürdiges Interview. Darin sagte die Staatsministerin, dass es bei der Digitalisierung nicht nur um Breitbandausbau gehe. Sondern auch um die Möglichkeit, mit einem Flugtaxi durch die Gegend reisen zu können.

Für diese Aussagen erntete Bär Spott und Häme. Viele Kritiker warfen ihr damals vor, dringendere Probleme zu ignorieren und sich stattdessen in, nun ja: abgehobenen Träumereien zu verlieren. Flugtaxis wurden zum Symbol für die Art und Weise, wie Deutschland über neue Technologien diskutiert: Die einen wünschen sich mehr Ambitionen und weniger Angst, die anderen mahnen zu Vorsicht. Die einen drücken aufs Tempo, die anderen auf die Bremse.

Doch unabhängig davon, ob man zu den Technikfreunden oder -feinden gehört: Bis zur Marktreife und Massenverbreitung der Flugtaxis ist es noch ein weiter Weg.

Das weiß auch Dorothee Bär. Die CSU-Internetvordenkerin war ebenfalls zur SXSW gereist. Nicht nur um sich dort inspirieren zu lassen, sondern auch um eine Botschaft zu platzieren: Mit seinen klugen Ingenieuren und seiner besonnenen Art, an Fragen der Sicherheit heranzugehen, könne sich gerade Europa auf dem Gebiet der Flugtaxis positionieren.Beseelt von der Aufbruchstimmung in Austin, stellte sie wenige Tage später auf dem Rathausplatz von Ingolstadt den Prototyp eines City Airbus vor. Gemeinsam mit Bundesverkehrsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...