Der Fahrdienstanbieter strebt eine Bewertung von bis zu 23 Milliarden Dollar an. Der Börsengang ist ein wichtiger Test im Rennen mit anderen Tech-Firmen.

Der Börsengang des Fahrdienstleisters Lyft wird konkreter. Das Unternehmen, das Ende März seine Papiere an die Börse bringen will, plant mit einer Spanne von 62 bis 68 Dollar pro Aktie und könnte damit eine Bewertung von 21 bis 23 Milliarden Dollar anstreben, wie Lyft am Montag zu Beginn seiner Roadshow mitteilte. Die Spanne könnte sich in den kommenden Tagen jedoch noch ändern.

Das 2012 gegründete Start-up aus dem Silicon Valley hat am Montag damit begonnen, sich mit Investoren zu treffen und Feedback für den geplanten Börsengang einzuholen. Die Aktien sollen an der Technologiebörse Nasdaq gehandelt werden, unter dem Tickersymbol LYFT.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...