Mynaric hat den ehemaligen Space X Vice President Bulent Altan als Mitglied des Vorstands gewonnen, um das Raumfahrtgeschäft zu leiten und das Unternehmen zu repräsentieren.

Nachdem er 2004 von Elon Musk angestellt wurde, war Bulent Altan über 12 Jahre für Space X tätig. Er war anfangs mit den Aufbau der Abteilung für Bordelektronik betraut, bevor er zuletzt für Space X der Vice President für Satellite Mission Assurance und somit verantwortlich für die Satellitenkonstellation wurde. Bevor er zu Mynaric kam, war Bulent Altan in leitender Positionen für Airbus Defence and Space und andere Unternehmen tätig und hat unter anderem eine Venture-Capital Firma-aufgebaut, die exklusiv in kommerzielle Raumfahrtunternehmen investiert. Altan ...

