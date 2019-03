Die Automatisierung breitet sich immer stärker aus und wird zur Basis des Erfolges von Sondermaschinen, der Gebäudetechnik und des Anlagenbaus, entsprechend wächst der Bedarf an Fachkräften ständig. Damit steigen auch die Probleme bei der Qualifizierung von Personal und Mitarbeitern. Schaut man sich die Gründe an, so fällt auf, dass die Entwicklungswerkzeuge der Anwendungssoftware immer leistungsfähiger werden und im wachsenden Maße auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie und anderen Großanwendern abgestimmt werden. Gleichzeitig werden die Interessen der kleineren und mittleren Handwerksunternehmen sowie der Maschinenbau- und Anlagenausrüster vernachlässigt.

Die Antwort sollte lauten: Das Automatisierungskonzept so leistungsfähig wie nötig und die Werkzeuge so einfach wie möglich. In letzter Konsequenz muss das Ziel sein: Kostenersparnis. Ein möglicher Weg wird mit der easyE4 (Bild?1) und der zugehörigen Entwicklungsumgebung der Anwendungssoftware »easySoft 7« im Weiteren beschrieben.

Wenn man die Wirtschaftlichkeit eines Automatisierungskonzeptes betrachtet, entscheiden die Möglichkeiten der entsprechenden Geräte (hier die easyE4), die Leistungsfähigkeit der Programmiermethoden bzw. Programmiersprachen (Kontaktplan KOP, Funktionsplan FUP, Strukturierter Text ST) und die Werkzeuge der Programmeditoren innerhalb der Entwicklungsumgebung der Anwendungssoftware. Dabei stehen die Leistungsfähigkeit der Entwicklungsumgebung und die schnelle Erlernbarkeit bzw. die Vermeidung der »Expertenabhängigkeit« in einer ständigen Konkurrenz.

Lösung durch Modularisierung

Ein erster Schritt, um den einzelnen Projektbeteiligten entgegen zu kommen, ist die Modularisierung von Software in Anwenderbausteinen (UF - User Funktion). Wenn jeder Baustein ebenso wie das Hauptprogramm, in unterschiedlichen Programmiermethoden (KOP, FUP, ST) gestaltet werden kann, besteht die Möglichkeit, den unterschiedlichen Vorstellungen aller Projektbeteiligten entgegenzukommen. So erhält z.?B. der Inbetriebnehmer den Kontakt- oder Funktionsplan und der Regelungsspezialist den Strukturierten Text in einer entsprechenden UF.

Wann der Strukturierte Text unabdingbar ist

Im Sinne der »Einfachheit« und »Nachvollziehbarkeit« bieten der Kontaktplan und der Funktionsplan Vorteile gegenüber dem Strukturierten Text. Allerdings können die Programmiermethoden KOP/FUP nicht alle Aufgaben sinnvoll abdecken, insbesondere wenn es um Datenaufbereitung, Speicherung, Übernahme und Weitergabe geht. Bei derartigen Anforderungen ist der Strukturierte Text zwischenzeitlich nicht mehr zu ersetzen.

Ein erfahrener Programmierer wird den ST auch dann vorziehen, wenn die Leistungsfähigkeit dieser Programmiersprache gar nicht gefordert ist, doch die großen Freiheiten bei der Auswahl der Entwicklungswerkzeuge zur Erstellung eines ST-Programms Zeit sparen. Zwar bieten inzwischen auch die Editoren (hier die easySoft 7) der Steuerungshersteller Möglichkeiten des Suchens und Ersetzens innerhalb eines Programms, doch erreichen sie nicht die umfangreichen Möglichkeiten (z.?B. beliebige Textbausteine) von Word und anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...