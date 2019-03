Facebook will eine eigene Kryptowährung für seine Plattformen einführen. Entsteht demnächst eine neue Weltwährung, die Dollar, Euro und Co Konkurrenz macht?

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die Krypto-Euphorie-Blase an den Börsen platzte. Ebenso schnell wie die Spekulanten die Kurse von Bitcoin und Co in luftige Höhen katapultiert hatten, wandten sie sich Anfang 2018 von den digitalen Währungen ab. Die Hoffnungen mancher Ökonomen, Kryptowährungen könnten das Geldmonopol der staatlichen Zentralbanken knacken und sich als alternative Währungen etablieren, erhielten einen heftigen Dämpfer.

Nun aber schickt sich einer der ganz großen Player der digitalen Wirtschaft an, eine eigene Kryptowährung in Umlauf zu bringen. Das Soziale Netzwerk Facebook von Mark Zuckerberg will im Laufe dieses Jahres seinen Nutzern eine eigene Währung anbieten, berichtet die New York Times (NYT).

Die Nutzer könnten die Facebook-Währung untereinander für grenzüberschreitende Zahlungen verwenden. Die neue Währung soll im gesamten Facebook-Imperium, zu dem auch der Mitteilungsdienst WhatsApp und die Plattform Instagram gehören, gültig sein.

Derzeit arbeiten nach Angaben der NYT mehr als 50 Software-Experten, abgeschirmt von den übrigen Beschäftigten des Digitalkonzerns, an der neuen Währung. Für die technische Abwicklung der Zahlungen mit der eigenen Kryptowährung will Facebook die Blockchain-Technologie nutzen. Diese ermöglicht Direktzahlungen zwischen Sendern und Empfängern. Die bisher für unbare Zahlungen erforderlichen Clearing-Stellen wie Banken, Kreditkartengesellschaften und andere Zahlungsdienstleister sind dann überflüssig. Zahlungen auf Basis der Blockchain-Technologie werden dezentral erfasst und gespeichert, alle Transaktionen sind daher umfassend und fälschungssicher dokumentiert.

Vor ...

