Die PayPal-Aktie strebt in diesem Jahr weiter nach oben und notiert aktuell auf einem neuen Allzeithoch bei 100,73 US-Dollar. Zum Ende der letzten Wochen gelang dem Titel zum ersten Mal der Sprung in den dreistelligen Kursbereich auf Dollar-Basis. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie mit über 20 Prozent im Plus. Da PayPal seinen Wachstumskurs in diesem Jahr fortsetzen will, hat auch die Aktie das Potenzial weiter anzusteigen. Statistisch gesehen sind durchaus weitere Kurssteigerungen möglich.

Blick ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...