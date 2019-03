Zum Auftakt in die neue Woche geht es für die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex einmal mehr kräftig nach oben. Bis in den späten Nachmittag hinein legt der SDAX- und TecDAX-Titel rund 4 Prozent zu. Auf das Jahr gesehen notiert das Papier bereits mit über 60 Prozent im Plus, doch die Anleger scheinen noch nicht genug zu haben. Am Freitag musste die Aktie einen Rücksetzer von etwa 3,5 Prozent hinnehmen, der aber auch als Reaktion auf den vorherigen Anstieg und die damit einhergehende überkaufte ... (Alexander Hirschler)

