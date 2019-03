Am Anfang des Jahres ist die Commerzbank Aktie fast bis an die 5 € Marke gekommen. Darauf folgte eine langsame Aufwärtsbewegung und der Kurs ist etwas gestiegen. Heute Morgen hat es einen Chartjump im Chart gegeben. Der Kurs liegt aktuell bei 7,55 € und ist um fast 6 % gestiegen. Der MACD gab heute Morgen ein Kaufsignal von sich und könnte nun steigen. Der RSI befand sich zu Beginn des Jahres kurz im überverkauften Bereich und seitdem verläuft er in der neutralen Zone.

Der ... (Anna Hofmann)

