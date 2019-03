Die Amazon.com Aktie hatte seit ihrem Börsenstart einen phänomenalen Aufwärtstrend hinter sich gelassen. Im Oktober des letzten Jahres ist es dann zum Fall der Aktie gekommen. Die Aktie hat zwar "nur" 200 USD an Wert verloren, jedoch ist der größere Verlust das Ende des Aufwärtstrends. Die SMAs zeigen derzeit ein Kauf- und zwei Verkaufssignale an. Der MACD fügt ein weiteres Kaufsignal hinzu, was auf einen Trendwechsel nach oben hoffen lässt. Der RSI befindet sich seit Beginn des Jahres in der ... (Anna Hofmann)

