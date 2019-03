Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VER: Verbund am 18.3. -2,81%, Volumen 65% normaler Tage , LNZ: Lenzing am 18.3. -1,93%, Volumen 171% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 18.3. -1,19%, Volumen 121% normaler Tage , OMV: OMV am 18.3. 2,69%, Volumen 91% normaler Tage , VOE: voestalpine am 18.3. 2,75%, Volumen 128% normaler Tage , ATS: AT&S am 18.3. 7,28%, Volumen 167% normaler Tage , ATX: +0,96% Aktie Symbol SK Perf. AT&S ATS 16.800 7.28% voestalpine VOE 28.430 2.75% OMV OMV 48.180 2.69% Wienerberger WIE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...