Die SAP Aktie wies im Oktober 2018 die Anfänge eines Abwärtstrends auf. Im Januar 2019 gab es allerdings eine Wende und der Aktienkurs ist wieder nach oben gestiegen. Der aktuelle Kurswert liegt bei rund 98 € und ist um 0,5 % gesunken. Ein lokaler Widerstand findet sich bei knapp 108 € und die nächste Unterstützung liegt bei 83 €. Der RSI (14) stieg ebenfalls an und trat in den überkauften Bereich ein. Dies hat jedoch auch Nachteile mit sich gezogen. Der RSI könnte weiter in diesen eindringen. ... (Anna Hofmann)

