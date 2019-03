Nach dem Abwärtstrend hat sich ein Seitwärtstrend seit November letzten Jahres im Tageschart gebildet. Nun wirkt es so, als ob ein Kurswechsel eingetreten ist. Zudem ist die 38-Tagelinie am 01.03.2019 über die 100-Tagelinie gestiegen und hat dadurch ein Kaufsignal erschaffen. Der RSI liegt bei 46 Punkten und bewegt sich in der neutralen Zone seit Dezember letzten Jahres. Der MACD gibt ein Verkaufssignal von sich.

