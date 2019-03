Zu Beginn des Jahres hatte die Allianz Aktie einen Abwärtstrend beendet und bewegt sich seitdem wieder nach oben. Der aktuelle Kurswert liegt bei knapp 200 € und ist um 0,25 % gesunken. Die SMAs zeigen drei Kaufsignale an und der Kurs liegt über diesen. Der RSI bewegte sich bereits im Februar in der überkauften Zone, hat diese kurzzeitig verlassen, ist nun wieder in dieser angekommen und liegt bei 76 Punkten.

