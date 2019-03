Nach der starken Korrektur im vergangenen Jahr sieht es für die Anleger von Sixt in diesem Jahr wieder deutlich positiver aus. Am Freitag stieg die Aktie auf ein neues 2019er-Hoch bei 96,55 Euro, sodass seit Jahresbeginn Kursgewinne von fast 40 Prozent zu Buche stehen. Am Montag notierte die Aktie aber deutlich tiefer, nachdem der Autovermieter seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt hat.

Dabei konnten sich die Zahlen durchaus sehen lassen, da 2018 das fünfte Rekordjahr in Folge ... (Alexander Hirschler)

