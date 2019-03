Lindt hat 2018 in einem herausfordernden Marktumfeld einen Rekordumsatz erzielt. Das Wachstum von 5,5% (organisch 5,1%) lag im Rahmen der Erwartungen. Der Konzern ist nicht nur in allen Regionen, sondern auch schneller als der gesamte Schokoladenmarkt gewachsen und hat weltweit Marktanteile gewonnen. Zur Gewinnentwicklung wird sich Lindt erst am 5. März äußern, wenn der vollständige Jahresbericht veröffentlicht wird. In Europa stieg der Umsatz dank guter Geschäfte in Großbritannien, Deutschland, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...