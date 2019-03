Facebook hat neue Maßnahmen im Kampf gegen Falschnachrichten angekündigt. Neben einem neuem virtuellen Lagezentrum will das Unternehmen mit Behörden und externen Faktenchecker zusammenarbeiten.

Facebook verschärft vor der Ende Mai anstehenden Europawahl seine Anstrengungen gegen die Ausbreitung von Falschnachrichten. Unter anderem wird ein neues virtuelles Lagezentrum eingerichtet, in dem Facebook-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten zusammengeschaltet werden. Sie sollen auch Kontakt zu Behörden unter anderem in Deutschland halten, sagte die zuständige Facebook-Managerin Tessa Lyons am Montag in Berlin.

Als Faktencheck-Partner in Deutschland wurden das Recherchezentrum "Correctiv" sowie die Deutsche Presse-Agentur vorgestellt. Facebook arbeite auf diese Weise weltweit mit 43 Organisationen zusammen, sagte Lyons.

