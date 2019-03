Aurora Cannabis ist noch einmal stärker geworden. Der Wert legte am Montag gleich über 4 %, in Abhängigkeit von den Märkten sogar über 7 % zu. Dabei schiebt sich die Notierung bezogen auf den Dollar sogar an 10 Dollar heran. An den Euro-Börsen jedoch ist der Aufwärtstrend ebenfalls sichtbar und beeindruckend. Schließlich ist die Aktie fast auf Rekordhöhe. Der Wert gewann in den vergangenen vier Wochen gleich 34 % dazu. In drei Monaten ging es um über 62 % nach oben. Und damit ist sogar die Bilanz ... (Frank Holbaum)

