Die Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank scheint langsam in die richtigen Bahnen zu kommen. So haben jedenfalls die Märkte am Montag einen Aufschlag von gut 6 % für die Aktie der Commerzbank organisiert und damit ein neues Mehr-Wochen-Hoch initiiert. Es könnte theoretisch so weiter gehen, wenn der Wert auf mehr als 8 Euro nach oben steigen würde. Allerdings sind die Aktien aus Sicht der Analysten in den vergangenen Wochen nicht im Aufwärtstrend gewesen, sondern hatten einen starken Abwärtstrend ... (Frank Holbaum)

