NEL ASA stürmt weiter nach oben. Am Montag ging es zwar nur um 0,3 % nach oben. Dennoch haben sich die Vorzeichen in den vergangenen Wochen und Monaten weiter verbessert. Der charttechnische Aufwärtstrend, der auch schon an dieser Stelle beschrieben und begründet wurde, setzt sich fort. Das nächste Kursziel könnte sogar durchaus bei 65 Cent bis 70 Cent zu verorten sein, meinen die Chartanalysten und rechnen mit einem weiteren starken Anstieg des Wertes.

In den vergangenen vier Wochen ging es ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...