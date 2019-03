Nach dem Absturz der Boeing-Maschine scheint auch bei Airlines die Luft raus zu sein. Der Wert der Lufthansa sackte in den vergangenen Tagen immens nach unten. Die Aktie unterkreuzte die Marke von 21,50 Euro relativ deutlich und schnell. Hier waren noch Unterstützungen vermutet worden. Nun rutscht der Kurs auch noch in Richtung 20 Euro. Diese Haltezone sollte Stützungen gewähren, ansonsten würde der Kurs nach Auffassung von Chartanalysten recht eindeutig rasch in Richtung Abwärtstrend bzw. sehr ... (Frank Holbaum)

