Seit Juni vergangenen Jahres ist die Infineon Aktie stets gefallen. Sie konnte sich erneut verbessern und gewann wieder an Wert. Der Fall der Aktie konnte durch eine leicht erkennbare Aufwärtsbewegung abgefedert werden, die dann aktuell zu einer Seitwärtsbewegung tendierte. Diese wird aktuell durch die 200- & 100-Tagelinie unterstützt. Die SMAs (200, 38) zeigen ein Kaufsignal an. Der RSI liegt bei 49 Punkten und der letzte Eintritt in eine extreme Zone liegt bereits einige Monate zurück. Der ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...