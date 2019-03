Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.1COV: Covestro am 18.3. -3,37%, Volumen 163% normaler Tage , IFX: Infineon am 18.3. -2,58%, Volumen 116% normaler Tage , ADS: adidas am 18.3. -2,35%, Volumen 102% normaler Tage , WDI: Wirecard am 18.3. 2,19%, Volumen 40% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 18.3. 2,83%, Volumen 123% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 18.3. 4,15%, Volumen 172% normaler Tage , DAX: -0,25% Aktie Symbol SK Perf. Deutsche Bank DBK 8.140 4.15% ThyssenKrupp TKA_DE 12.915 2.83% Wirecard WDI 107.300 2.19% ...

