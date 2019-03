Laut der vom Sicherheitsexperten durchgeführten Studie "State of Industrial Cybersecurity 2018" sehen die befragten Industrieorganisationen branchenübergreifend Personalmangel, fehlende Investitionen durch das Management sowie den Faktor Mensch als die drei größten Hindernisse für eine ultimative Netzwerksicherheit.

Vermehrte Angriffe erfordern robustere Sicherheit

Der IT-Sicherheit kommt hierbei eine besonders große Bedeutung zu. Bei der Donau Chemie Gruppe gilt es, eine gigantische Menge teilweise hochsensibler Daten, etwa eigene Fertigungsformeln und Prozessarchitekturen, ebenso zu verwalten und zu schützen wie vertrauliche Unternehmensinformationen oder Kunden- und Lieferantendaten. Der Chemikalienhersteller setzt darum auf Technologie und Trainings von Kaspersky Lab, um IT-Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Christian Lang, IT-Manager bei der Donau Chemie Gruppe, ist für die IT-Sicherheit von rund 500 Mitarbeitern in Österreich und Deutschland verantwortlich. Im Jahr 2016 sah sich das Unternehmen zunehmend Bedrohungen durch Cyberkriminelle ausgesetzt, vor allem in Form von Ransomware-Angriffen. Daher entschied sich Lang dazu, die Suche nach robusten Abwehrmechanismen zum Schutz des Unternehmens, der Mitarbeiter, Handelspartner und Vermögenswerte zu forcieren. "Ich war besorgt, dass unser bestehender Schutz nicht die Sicherheit bietet, die wir benötigen", erklärt der IT-Manager. "Daher haben wir eine ganze Reihe von Technologien getestet, um die für unsere spezifischen Anforderungen am besten geeignete Lösung zu identifizieren. Fehler sind menschlich und Mitarbeiter potenziell anfällig dafür, sich von harmlos aussehenden ...

