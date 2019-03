Wienerberger-Rohre umkreisen die Erde mehrfach >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » RHI Magnesita erklärt Schmelzpunkte und ... » Wienerberger kauft in Norwegen zu Wienerberger Did you know that Wienerberger Pipes circled the globe about 18 times in 2018? More interesting facts about Wienerb… ...twitter .com/i/web/status/1107690829534150657 Twitter Mitglied in der BSN Peer-Group Computer, Software & Internet Show latest Report (16.03.2019) Wienerberger Mitglied in der BSN Peer-Group Bau & Baustoffe Show latest Report (09.03.2019) Im ATX auf Pos. 10 (bezogen auf YTD %). Platz 7 im Umsatzranking YTD im ATX. Heimo Scheuch (CEO) Willy Van Riet (CFO) Klaus Ofner (IR) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...