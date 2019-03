Die im ATX der Wiener Börse notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat Zahlen für 2018 präsentiert. Der Umsatz stieg um 29,6 Prozent und hielt bei 420,2, Mio. Euro nach 324,2 Mio. Euro im Jahr 2017. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 74,7 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 120,0 Mio. Euro in 2018. Die EBITDA-Marge lag bei 28,6 % und somit über dem langjährigen Durchschnitt von 24,3 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Sondereffekten verdreifachte sich von 23,6 Mio. Euro im Jahr 2017 auf 74,6 Mio. Euro, das EBIT nach Sondereffekten hielt bei 70,7 Mio. Euro (2017: 25,6 Mio.). Darin enthalten sind Aufwendungen aus einer eingeleiteten Restrukturierung, in deren Rahmen SBO zwei Standorte in Mexiko und England ...

Den vollständigen Artikel lesen ...