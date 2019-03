Die erste Woge elektrischer Fahrzeuge fürs kommende Jahrzehnt wird von SUV dominiert. Im Fahrtwind von Elon Musks Model Y kündigt nun auch Autodesigner Henrik Fisker ein Elektro-SUV an - mit spärlichen Informationen.

Henrik Fisker tat geheimnisvoll bei einem Treffen Mitte November in seinem Designstudio in Los Angeles. Der für seine Sportwagen wie den BMW Z8 oder den Aston Martin DB9 und V8 Vantage berühmte Autodesigner verriet, dass er gerade an einem vollelektrischen Wagen für den Massenmarkt arbeite, ab 40.000 Dollar und für 2021 geplant. "Er wird ganz anders sein als die Designs, für die ich bislang bekannt bin", so der gebürtige Däne, der seit fast zwanzig Jahren in Kalifornien lebt.

Nachdem Tesla-Chef Elon Musk am Donnerstag sein Kompakt-SUV namens Model Y enthüllte, hat Fisker nun nachgezogen. Keine große Präsentation, sondern nur ein Bild der Front des Wagens, gepostet auf Twitter. Eine Geländelimousine, angeblich sogar für einen Einstiegspreis von unter 40.000 Dollar und mit einer Reichweite von 300 Meilen, gespeist von einem Lithium-Ionen-Akku mit mindestens 80 kWh. Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2021 angepeilt. Was die noch spärlichen Informationen erklärt, denn bis dahin sind es noch zweieinhalb Jahre. Bei dem Treffen schwärmte der Designer jedoch über die neuen Freiheiten, die Elektroautos gerade beim Entwerfen des Innenraums offerieren und über die neuen Möglichkeiten für Armaturenbretter. Gerade damit will er punkten.

"Ich muss gestehen, dass es mir schwergefallen ist, alte Konventionen über Bord zu werfen, weil ich schon so lange in der Branche bin", sagte Fisker. "Wenn ich nicht weiterkomme, dann ziehe ich mein iPhone aus der Tasche, um mich zu inspirieren. Nicht wegen dessen Design, sondern um ...

