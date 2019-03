Die Mayr-Melnhof Gruppe hat die Zahlen für 2018 vorgelegt. Die Umsatzerlöse des Konzerns erreichten 2.337,7 Mio. Euro und lagen damit auf Vorjahresniveau (2017: 2.336,8 Mio. Euro). Einem preisbedingten Umsatzanstieg in der Kartondivision steht den Angaben zufolge ein geringfügiger Rückgang in der Packagingdivision gegenüber. Mit 217,1 Mio. Euro wurde ein betriebliches Ergebnis über dem Vorjahr (2017: 215,0 Mio. Euro) erzielt. Die Operating Margin des Konzerns erreichte 9,3 % (2017: 9,2 %), der Return on Capital Employed 15,5 % (2017: 15,1 %). Das Ergebnis vor Steuern stieg um 6,0 % auf 217,9 Mio. Euro (2017: 205,5 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 5,9 Prozent auf 164,2 Mio. Euro (2017: 155,0 Mio. Euro). Der soliden Ergebnisentwicklung entsprechend wird der 25 ....

